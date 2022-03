Der Entschluss war in Sekunden gefasst und binnen weniger Stunden umgesetzt: Am vergangenen Freitag tankten Markus Neuser aus Bad Ems und sein Kumpel Daniel Rapp das Auto voll, beluden den Kofferraum mit Hilfsgütern und machten sich mit einigen Freunden und Kollegen des Jugendhilfezentrums Bernardshof in Mayen auf den Weg zur polnisch-ukrainischen Grenze. Was sie dort erlebten, hat sie zutiefst erschüttert.