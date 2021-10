Archivierter Artikel vom 30.07.2021, 11:23 Uhr

Roth

Feuerwehr in Roth im Einsatz: Lkw verliert 100 Liter Diesel

Ein Lastwagen hat am Freitagmorgen in Roth rund 100 Liter Diesel verloren und sorgt für einen Einsatz der Feuerwehren. Gegen 9.30 Uhr wurden die Feuerwehren Roth, Katzenelnbogen, Facheinheiten aus Flacht und Hahnstätten sowie der Gefahrstoffzug Ost des Rhein-Lahn-Kreises und die Feuerwehreinsatzzentrale der VG Aar-Einrich zu einem Gefahrguteinsatz in Roth alarmiert. Derzeit sind die Feuerwehren Roth und Katzenelnbogen noch vor Ort, alle weiteren Einsatzkräfte konnten die Einsatzfahrt abbrechen.