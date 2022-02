Familienzentrum als ergänzendes Angebot

An das Haus der Familie ist das Familienzentrum angeschlossen. Dazu soll ein Förderverein gebildet werden mit einem Vorstand aus allen Generationen. Die Angebote im Familienzentrum bereichern und ergänzen die Arbeit im Haus der Familie.

So wird zum Beispiel auch Wohnraumsicherungsberatung angeboten. Selbsthilfegruppen wie eine Depressionsgruppe oder die Suchthilfe bestehen schon, andere Gruppen können sich bei Bedarf noch ansiedeln. Daniela Müller kümmert sich verstärkt um ein neues Projekt, die Babysitterbörse im Bereich „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“. Schulungen dazu sollen in diesem Jahr auch an der Aar angeboten werden. Im Bereich Katzenelnbogen finden diese bereits statt. Aus dem Familientreff – ein offener Treff mit einem Frühstücksangebot – ergeben sich neue Angebote. Neue ehrenamtliche Mitarbeiter sind willkommen, die beispielsweise für eine Praktikums- oder eine Babysitterbörse eingesetzt werden. Ein Newsletter für junge Familien kann ebenfalls abonniert werden. uma