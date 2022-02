Ergebnisse des Groß- und Greifvogel-Monitorings 2021

Rotmilan 1413

Schwarzmilan 27

Mäusebussard 684

Turmfalke 302

Sperber 23

Kolkrabe 160

Schwarzstorch 8

Uhu 46

Waldkauz 19

Graureiher 38

Silberreiher 7

Kraniche (Zugzeit) 19.748

Der Arbeitskreis weist darauf hin, dass ein Rückgang der Zahlen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen sei. Deutlich rückläufig sei die Anzahl in der Zugzeit, insbesondere bei Rotmilanen und Kranichen. So seien die Vogelzug-Routen und Zugmengen in den letzten Jahren von oft kurzfristig geänderten Wetter- und Windverhältnissen beeinflusst worden. Dies sei auch abhängig vom Klimawandel. Auch die Anzahl der Mäusebussarde wäre in den Herbst- und Wintermonaten rückläufig. Der Arbeitskreis kündigt an, in den kommenden Jahren die Groß- und Greifvogelkartierung fortzuführen.

Die Ergebnisse der Beobachtungen zeigten aktuell auch für 2021 eine extrem hohe Nutzungsintensität im erfassten Lebensraum, der zum Artenerhalt lebensnotwendig ist.

Alle Detaildaten zur Untersuchung können der Datenbank Ornitho.de auch für weitere naturschutzfachliche Auswertungen entnommen werden. up