Ende Mai ist im Commödchen der Abschied angesagt

Claudia und Rolf Breitscheid, Betreiber des Cafés, boten in und um ihr Commödche einen Flohmarkt an. „Ein Stück Commödche zum mit nach Hause nehmen“, so Rolf Breitscheid, der liebevoll schöne Sammler- und Dekorationsstücke aus Glas und Porzellan im Rahmen des Pflastermarkts aufgebaut hatte. Das verursachte bei vielen Besuchern ein wenig Wehmut.