Archivierter Artikel vom 17.06.2020, 15:55 Uhr

Eilentscheidungen des VG-Bürgermeisters bestätigt

Für den Umbau der Verwaltungsstellen in Hahnstätten und Katzenelnbogen wurden durch VG-Bürgermeister Harald Gemmer, bedingt durch die Corona-Pandemie, in Abstimmung mit dem Ältestenrat Eilentscheidungen für die Auftragsvergabe getroffen. Einen Teil der Eilentscheidungen mit einem Kostenvolumen von unter 25.000 Euro hat der Bau- und Planungsausschuss in seiner Sitzung bestätigt. Größere Summen muss der VG-Rat in seiner Sitzung am 29.