Archivierter Artikel vom 12.08.2020, 16:02 Uhr

Der Kipp – ein steinernes Wahrzeichen des Dorfes Heute ist der Kipp ein imposanter, zerklüfteter Basaltfelsen, der bei Gutenacker in die Höhe ragt und zu den Wahrzeichen des Ortes zählt. Vor 1923 hatte er noch eine geschlossene Form, schrieb einst Dorfbewohner Albert Neidhöfer. Am höchsten Punkt hatte er eine sehr glatte Rutschbahn und war damit ein Spielparadies für Kinder.