Denkmaltag: Geschichte, die Bad Ems zum Leben erweckt

Ein würdiger Auftakt für den rheinland-pfälzischen Denkmaltag im Rahmen des bundesweiten Tages des offenen Denkmals: Als frisch gebackene Welterbestadt „Great Spa Town of Europe“ stellte Bad Ems am Sonntag die Bühne für die Akteure der Geschichts- und Denkmalpflege des Landes.Im Herzen der Denkmalzone, dem prächtigen Marmorsaal mitten im Kurviertel, und „ganz in echt“ gaben sich Vertreter der Stadt, des Rhein-Lahn-Kreises, des Landes und im Speziellen der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) die Klinke in die (desinfizierte) Hand, um die reichhaltige Geschichte und deren erlebbare Zeugnisse im Land zu feiern und den Menschen zu huldigen, die eben dies erhalten und mit Leben füllen.