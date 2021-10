Corona-Regeln beachten

Der Festplatz ist umzäunt, es gelten die 3-G-Regeln des Landes mit Kontaktdatenerfassung und Abstandsgebot. Im Zelt gilt freitags und samstags die 2 G+-Regel, zusätzlich zu den Immunisierten (geimpft oder genesen), erhalten in Warnstufe I 25 Getestete, in Warnstufe II 10 Getestete und in Warnstufe III 5 Getestete gleichzeitig Einlass. Das Abstandsgebot sowie die Maskenpflicht entfallen.