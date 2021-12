Bürgermeisterwahl der VG Aar-Einrich am 13. März

In der Sitzung des Verbandsgemeinderates im November kündigte Harald Gemmer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Aar-Einrich, seinen Rückzug aus dem Amt an. Gemmer nannte gesundheitliche Gründe, die ihn zu diesem Entschluss führten. Nun steht die Wahl eines neuen Bürgermeisters an.

In der Sitzung am Montagabend hat der Verbandsgemeinderat der Aufsichtsbehörde als Wahltermin für die Wahl des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin der VG Aar-Einrich Sonntag, 13. März 2022, und als Wahltermin für eine eventuelle Stichwahl, Sonntag, 27. März, vorgeschlagen. Harald Gemmer hat zum 1. Oktober 2022 beantragt, in den Ruhestand versetzt zu werden. Der Wahl- und Stichwahltermin wird laut Kommunalwahlgesetz von der Aufsichtsbehörde festgesetzt. In den vorgeschlagenen Zeitraum, in dem die Wahl bzw. Stichwahl stattfindet, fällt auch die Wahl des Landrates des Rhein-Lahn-Kreises. Die Stelle des hauptamtlichen Bürgermeisters der VG Aar-Einrich wird nun öffentlich ausgeschrieben. Bewerbungen können bis zum 10. Januar eingereicht werden. up