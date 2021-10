Blitzer, Markierungen, Schilder, Ampeln und Brücken als Optionen: Kommt so endlich Ruhe rein?

Plus

Am „Brennpunktdialog Motorradlärm“ von „Biker for Freedom“ (BifF) auf dem Großen Feldberg im Taunus wurden verschiedene Maßnahmen zur Lärmreduzierung zur Vermeidung von Streckensperrungen und Restriktionen nur für Motorradfahrer vorgestellt. Die lose Sammlung beinhaltet Ideen und Überlegungen vom Bundesverband (BVDM), Rennleitung 110, BifF, FDP Hochtaunus, Freien Wählern Hochtaunus, b-now Schmitten, von Bürgern aus der Feldberggemeinde und von den Winkelmessern Frankfurt, die an dem Dialog teilgenommen hatten.