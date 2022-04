Beispiel Schifferstadt: Nachfrage nach Bauplätzen gestiegen

Die Technologie des kalten Nahwärmenetzes wurde in Kooperation mit dem „Runden Tisch“ interessierten Gemeinden in der VG Aar-Einrich in einer Online-Infoveranstaltung vorgestellt. Am Beispiel der Stadtwerke Schifferstadt wurde der Weg von der politischen Entscheidung bis zur Planung und Realisierung vorgestellt. Ermöglicht würde das Nahwärmenetz durch eine Wärmepumpen-Technologie.