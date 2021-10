Archivierter Artikel vom 11.10.2020, 17:35 Uhr

Bedroht der Disput um den Mobilfunkmast den Dorfrieden? „Am Ende sind wir alle Schönborner“ – diesen eindringlichen Appell zu gemeinsamen Gesprächen richteten am Schluss der Sitzung das Ehepaar Stefanie und Volker Heil an alle Beteiligten. Beide Seiten – der Gemeinderat wie auch die Bürgerinitiative – hätten nachvollziehbare Argumente und Motive. „Und die Informationen über mögliche Strahlenbelastungen sind schon Furcht einflößend“, erklärte Stefanie Heil.