Baumpflanzaktion in der „Gertschesheck“

Der Borkenkäfer hat auch im Hahnstätter Wald die Fichten befallen. Die meisten sind abgestorben und mussten gefällt werden. Ein Teil der Fläche wurde bereits mit Laubbäumen aufgeforstet. In der Gertschesheck – unterhalb der Lutzhütte – ist noch eine Fläche zu bepflanzen. Dies möchte die Gemeinde in Eigenleistung mit Unterstützung der Bevölkerung vornehmen. Die Pflanzaktion ist für Samstag, 20. November, ab 9 Uhr geplant, Treffpunkt ist die Lutzhütte. „Es wäre toll, wenn sich viele tatkräftige Personen beteiligen, damit wir möglichst an diesem Samstag auch eine Menge erledigen können“, hofft die Gemeinde auf viele Helfer und bittet, entsprechendes Werkzeug wie Hacken, Spaten oder Schubkarren mitzubringen. Im Anschluss an die Pflanzaktion gibt es einen kleinen Imbiss. Es wird um Anmeldung bei der Ortsgemeinde gebeten, Telefon 06430/4095, E-Mail: