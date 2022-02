Ausbau der B 54 in 2022

Zum Ausbau der B 54 in Zollhaus habe der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez mitgeteilt, dass mit der Sanierung der Bundesstraße noch in diesem Jahr begonnen werden soll. Im Anschluss folge die Sanierung der K 64 in Zollhaus von der Einmündung in die B 54 in Richtung Burgschwalbach. Das berichtete Ortsbürgermeister Joachim Egert in der Ratssitzung.