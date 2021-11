Anregungen und Kritik zu Gefahrenpunkten und zu schnelles Fahren

Innerörtliche Verkehrsprobleme führten zu der Entscheidung des Rates, die Klapperfeldstraße im Ortskern als Einbahnstraße auszuweisen. Doch auch in anderen Ortsstraßen bestehe aufgrund wilden Parkens oder zu schnellen Fahrens Handlungsbedarf. Auffallend sei die Problematik in der Marktstraße und in der Hohlenfelsbachstraße.

Als weiterer Gefahrenpunkt wurde die Baustelle an der Aarstraße, in direkter Nachbarschaft des Seniorenheims, angesprochen. Dort werde die dadurch notwendig gewordene Sperrung der Pitzgasse von Fußgängern oft ignoriert. Die fußläufige Umleitung über die Markt- und Bahnhofstraße sei gerade für ältere Personen zu weit. Und ein weiteres Dauerproblem kam zur Sprache: Am Ortsausgang in Richtung Zollhaus wird trotz Tempo-Messtafel zu schnell gefahren. Erneut gab es Kritik an der Regelung des Landes, an solchen Stellen keine stationären Blitzer aufzustellen. up