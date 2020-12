Zwischenbilanz des Gesundheitsamtes: Bewältigung der Corona-Krise ist ein Kraftakt

Rhein-Lahn-Kreis

Die Corona-Pandemie stellt nicht nur, aber insbesondere auch die Gesundheitsämter vor gewaltige Herausforderungen. „Wir hatten uns zwar schon seit Jahren auf eine Influenza-Pandemie vorbereitet, sodass im Rahmen des Katastrophenschutzes ein auf die Corona-Krise übertragbares Konzept inklusive einer Task-Force mit Steuerungs- und Leitungsfunktion vorhanden war“, sagt Dr. Hildegard Hamm, Leiterin des Gesundheitsamts des Rhein-Lahn-Kreises. Aber, so fügt sie beim Pressegespräch in der Kreisverwaltung hinzu: „Natürlich wurden wir insofern ins kalte Wasser geworfen, als man anfangs so gut wie nichts über das Coronavirus wusste. Um seine Auswirkungen zeitnah eingrenzen zu können, war es deshalb extrem wichtig, schnellstmöglich Informationen über diesen neuartigen Krankheitserreger zu erhalten.“ Ein Zwischenfazit.