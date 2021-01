Bad Ems

Die Haushaltslage der Stadt Bad Ems bleibt angespannt – obwohl die Jahresergebnisse in den vergangenen Jahren besser ausgefallen sind als ursprünglich erwartet. Und obwohl der Stadtrat beschlossen hat, die Steuern deutlich zu erhöhen. Die prognostizierten Erträge 2021 liegen mit 18,1 Millionen Euro noch immer sehr schmerzhafte 2 Millionen Euro unter den Ausgaben. Ein Haushaltsausgleich ist also trotz dieser Bemühungen noch lange nicht in Sicht.