Zwei erste Preise für Projekte zu jüdischem Leben: Goethe-Gymnasium gewinnt Schüler- und Jugendwettbewerb

Aus diesem Haus wurden sie verschleppt. Dieses Altenheim wurde in der Reichsprogromnacht verwüstet. In diesem Grab liegen die beiden Brüder, die von den Nationalsozialisten in Hadamar ermordet wurden. Es ist ein Unterschied, in Geschichtsbüchern über die Grausamkeiten des Holocausts zu lesen oder an den wirklichen Schauplätzen der Geschichte zu stehen. Schülerinnen des Goethe-Gymnasiums Bad Ems lernten ein düsteres Kapitel der Geschichte ihrer Heimatstadt kennen – und zeigen die Spuren jüdischen Lebens in einem beeindruckenden Videoclip. Aus dem Schülerprojekt, das 2018 als Idee begann, ist mittlerweile eine mehrfach preisgekrönte Arbeit geworden.