Nastätten

In Zeiten von Corona war der Betrieb in Einrichtungen des Kindergartenzweckverbands Nastätten – wie andernorts – die vergangenen Wochen auf eine Notbetreuung heruntergeschraubt. Dennoch hat der Verband viel vor und konnte vor der Pandemie noch einige wichtige Entscheidungen fällen, sei es in Bezug auf den geplanten Neubau oder die Neugestaltung des Bienenkorb-Außengeländes. Marco Ludwig, Nastättens Stadtbürgermeister und Vorsteher des Zweckverbands, hat mit unserer Zeitung über die Pläne gesprochen.