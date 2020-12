St. Goarshausen

Der St. Goarshausener Stadtrat hat die Grundlage für digitales Arbeit geschaffen. In der jüngsten Sitzung stimmte das Gremium geschlossen dafür, die Möglichkeiten von Umlaufverfahren sowie Video- oder Telefonkonferenzen zu nutzen. In Krisenzeiten, so sieht es die Gemeindeordnung vor, können Beschlüsse außerhalb einer Präsenzsitzung gefasst werden. Mit seiner Entscheidung hat sich der Rat nun klar für dieses Vorgehen ausgesprochen. Warum es jetzt ganz schnell ging.