St. Goarshausen/Wellmich

Der recht unwirtliche, gepflasterte Platz am Rheinufer in Wellmich wird immer öfter zum Treffpunkt für Politiker und zum Ort klarer Bekenntnisse. Allerdings jeweils nach Parteien getrennt. Jetzt trafen sich CDU-Politiker gemeinsam mit Christian Baldauf, dem Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten in Rheinland-Pfalz, an der Panzerrampe, die einmal Standort für die von vielen ersehnte Mittelrheinbrücke werden soll.