Zum wiederholten Male: Bäume im Bereich Rheinquartier erneut mutwillig zerstört

Festgestellt wurden die Schäden am Freitag, 30. April, durch den Baumkontrolleur der Stadt Lahnstein. Durch einen oder mehrere unbekannte Täter wurde zum Beispiel eine junge Buche, die erst Ende des Jahres 2016 gesetzt worden war, im Bereich der ehemaligen Max-Schwarz-Straße angesägt.

Bereits mehrfach wurden Bäume am Rheinufer mutwillig beschädigt. Zuletzt eine junge Buche. Stadtverwaltung Lahnstein

Leider, so teilt die Stadtverwaltung mit, war es bereits das dritte Mal, dass in diesem Bereich Bäume mutwillig beschädigt wurden. So wurden im März 2019 zwei städtische Nussbäume durch großflächiges Abhacken der Rinde stark geschädigt. Im Januar dieses Jahres wurden an zwei Bäumen illegale Rückschnitte vorgenommen. Die Stadtverwaltung Lahnstein hat Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung gestellt.

Wer etwas von den Sachbeschädigungen beobachtet haben sollte, melde sich bitte telefonisch unter 02621/914-409 oder unter Angabe von Kontaktdaten per Mail an v.dakhil@lahnstein.de. Die Stadtverwaltung bedankt sich im Voraus für alle helfenden Hinweise.