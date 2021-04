Es war nicht unbedingt viel Neues, was die Zuhörer des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses der Verbandsgemeinde Loreley am Donnerstagabend erfahren haben. Aber es zeigte, dass konsequent an den Bauvorhaben gearbeitet und Schritt für Schritt vorangegangen wird. Ergebnis der jüngsten Sitzung waren letztendlich ein für den 18. April geplanter Ortstermin am Turner- und Jugendheim sowie ein Grundsatzbeschluss zu neuer Feuerwache und Verwaltungsgebäude in St. Goarshausen.