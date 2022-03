Lahnstein

Zug zur Schnellbremsung gezwungen: Unbekannte legen Steine auf Bahngleise bei Lahnstein

Bisher unbekannte Täter haben am Freitagnachmittag in Lahnstein in Höhe der Shell-Tankstelle in der Braubacher Straße mehrere Steine auf die Gleise der Bahnstrecke zwischen Braubach und Oberlahnstein gelegt. Das hat die Bundespolizei am Montag mitgeteilt.