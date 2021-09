Auf dem Gehweg, in der Kurve, an der Bushaltestelle oder auch direkt vor der Eingangstür: Die Elterntaxis parken, wo‘s Mutti (oder Vati) gerade passt – nur, dass es für alle anderen Verkehrsteilnehmer eben meistens nicht passt. Untragbar sei die Situation vor der privaten Kindertagesstätte „Play & Fun“ in Bad Ems.