Dausenau

Der Lärm durch rücksichtslose Motorrad- und Autofahrer macht viele Dausenauer Bürger mürbe. Schon zahlreiche Beschwerden haben Ortsbürgermeisterin Michelle Wittler erreicht, massiv in den vergangenen Monaten. Nachdem in der Einwohnerfragestunde im Gemeinderat einige Einwohner ihrem Unmut Luft gemacht hatten, rief die Ortschefin nun zu einer Bürgerversammlung auf, in der alle Aspekte rund um das Problem Motorenlärm zusammengetragen werden sollten.