Zu hohe Auflagen: Wieder keine Lehner Kirmes

Auch in diesem Jahr wird es keine Lehner Kirmes geben: Wegen zu hoher Auflagen hat der Veranstalter, der Kur- und Verkehrsverein (KVL), das Traditionsfest in Niederlahnstein, wie schon im Vorjahr, abgesagt. Dies teilt der KVL-Vorsitzender Günter Groß mit.

Nachdem es im Frühjahr besser aussah, hofften die Verantwortlichen, dass es im September wieder eine Lehner Kirmes – vielleicht mit Einschränkungen – geben könne. Mit der 24. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes wurde die Zulässigkeit von Veranstaltungen grundlegend neu geregelt, sodass mit 500 Teilnehmern auf dem Festplatz geplant wurde.

„Allerdings“, so Groß in einer Pressemitteilung, „müssen wir auch sicherstellen, dass ein Mindestabstand auf dem Festplatz eingehalten wird“. 1,5 Meter Abstand seien notwendig – auch am Bier- und Weinstand, außerdem würden für jede Person fünf Quadratmeter benötigt.

Zudem, so der KVL-Vorsitzende weiter, müssten Maßnahmen getroffen werden, über Zutrittsregelungen nicht mehr als die Obergrenze an Kirmesfeiernden auf den Platz zu lassen. „Wir müssten das Gelände einzäunen.“

„Darüber hinaus“, so Geschäftsführer Sebastian Seifert, „besteht Maskenpflicht auf dem Festplatz. Nur am Platz kann die Maske abgenommen werden. Auf dem Weg zu den Bier- und Weinständen sind Masken zu tragen.“ Die Vorstandsmitglieder betonen, zahlreiche Gespräche geführt und nach Möglichkeiten gesucht zu haben, wenigstens Teile des Programms anzubieten. Einzige Möglichkeit wären ein Bühnenprogramm und fest zugewiesene Plätze gewesen.

Auch mit der Stadtverwaltung – Oberbürgermeister Peter Labonte, dem Leiter des Ordnungsamtes, Jörg Deutesfeld, und Rechtsrätin Hedwig Wagner – wurde gesprochen. „Sie alle“, erklärt Günter Groß, „haben uns unterstützt und immer darauf hingewiesen, was denn unter welchen Bedingungen möglich ist.“

Am Ende, so der geschäftsführende Vorstand mit Günter Groß, Klaus Wagner, Sebastian Seifert und Markus Hebgen, habe man feststellen müssen, „dass Kirmes, wie wir es kennen und feiern wollen, auch dieses Jahr noch nicht geht.“ Der Wettbewerb „Schönster Vorgarten/Balkon“ und die Aktion „Bringen Sie Ihre Schäfchen ins Trockene“ sollen aber stattfinden.