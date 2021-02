Ruppertshofen

In der „Nastätter Straße 8“ des geschichtsträchtigen Kirchdorfes mit früheren Stadtprivilegien wohnt seit mehr als zwei Jahrzehnten ein auch international angesehener „Holzkünstler“, der sich im Blauen Ländchen längst heimisch fühlt. Der 1955 in Wiesbaden geborene Udo Havekost erwarb bereits 1998 das „Konsum“ mit dem benachbarten Raiffeisenlager und hat sich in dem 84 Quadratmeter großen, mit Erinnerungsstücken und Preisen vollgestopften Ausstellungs- und Wohntrakt und der angrenzenden 120 Quadratmeter umfassenden Werkstatt mit ansehnlichem Maschinenpark ein originelles Domizil geschaffen. Wie haben dem Künstler einen Besuch abgestattet.