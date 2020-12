Archivierter Artikel vom 17.06.2020, 12:30 Uhr

Nastätten

Zeugen gesucht: Beifahrerin schlägt in Nastätten Dieb in Flucht

Durch ihr lautes Rufen hat eine ältere Dame am Montagabend in Nastätten wohl einen Diebstahl vereitelt. Wie die Polizei mitteilt, saß die Frau in einem auf dem Marktplatz geparkten Auto auf dem Beifahrersitz. Die Fahrerin hatte ihren grauen Opel Meriva lediglich für kurze Zeit verlassen.