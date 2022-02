Was kann ein Karnevalsverein in Corona-Zeiten tun, um seine Mitbürger zumindest ein wenig in Fastnachtsstimmung zu versetzen? Und wie hält er darüber hinaus seine Mitglieder und Aktiven mit interessanten Angeboten „bei der Stange“? Diesen Herausforderungen musste sich auch der Niederlahnsteiner Carneval Verein (NCV) in diesem Jahr zum zweiten Mal stellen. Wie immer kam der Vorstand um die erste Vorsitzende Anna Sauer beim Brainstorming auf kreative Lösungen.