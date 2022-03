Die vielfach gepriesenen „Goldenen Zwanziger Jahre“ sucht man in der Historie der Dörfer und Städte unserer Heimat an Rhein und Lahn vergebens. Vielmehr prägen Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Not die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Mit der sich verschlimmernden Rezession verloren auch viele Filsener Familienväter und Söhne, die im Zuge des Niederganges des Weinbaues vorwiegend in der Industrie im Raum Lahnstein/Braubach Arbeit gefunden hatten, ihre Beschäftigung. Ein Rückblick.