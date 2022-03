Hunderte Menschen haben am Donnerstagabend ein stilles, aber deutliches Zeichen für ihren Wunsch nach Frieden gesetzt. Der Krieg in der Ukraine, genau eine Woche zuvor begonnen, bewegt sie alle. „Wir alle haben es in der Hand, unsere Welt ein Stückchen besser zu machen“, sagte Corinna Schmitz, Leiterin der Jungen Bühne Lahnstein, die die Freidensmahnwache organisiert und dazu aufgerufen hatte. Mit Erfolg. Die große Teilnehmerzahl zeigte: Lahnstein steht auf für den Frieden.