Nassau

Es ist jetzt genau ein Jahr her: Am Zebrastreifen in der Nassauer Bahnhofstraße wurde damals am frühen Morgen ein 17-Jähriger von einem Auto angefahren, als er die Straße überqueren wollte. Zum Zeitpunkt des Unfalls war es noch dunkel. Dass die Beleuchtung und Beschilderung der Überquerung nicht so sind, wie sie sein sollten, wurde schon mehr als ein Jahr vor dem Unfall bei einer Verkehrsschau unter Beteiligung von Polizei, Ordnungsamt und Straßenbaubehörde festgestellt und in einer Sitzung des Stadtrats mitgeteilt. Bis jetzt hat sich jedoch nichts geändert.