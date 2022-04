Nach einer Projektwoche zum Thema Zirkus ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen an der Grundschule in Nastätten in die Höhe geschnellt. Am Mittwoch hatte die Schulaufsichtsbehörde Kenntnis von 80 Schülern sowie zehn Lehrkräften und sonstigem schulischen Personal, die positiv auf eine Corona-Infektion getestet worden sind. Das teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion auf Anfrage dieser Zeitung mit.