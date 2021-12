In Hollerich an der Lahn soll eine neue Wehranlage entstehen. Doch der vom Wasserstraßen-Neubauamt Heidelberg geplante Ersatzneubau hat enorme Auswirkungen auf das Habitat der Würfelnatter. Gemeinsam mit Experten der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord wird deshalb an einer Lösung gearbeitet, um die extrem gefährdete und vom Aussterben bedrohte Schlangenart zu schützen.