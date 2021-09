Tim liebt Tina. Eine Liebeserklärung, die dem Musiktheaterstück aus der Feder des Koblenzer Regisseurs und Musicaldarstellers Alexander Wilbert zwar seinen Titel verleiht, aber längst nicht das breite Spektrum der menschlichen Konflikte abdeckt, die in dem Werk thematisiert werden. In Bad Ems stellten jetzt Wilbert und ein Teil seines Teams den Verein Generation Theater und dessen Projekt „Tim liebt Tina“ in einem Schnupperkonzert im Rahmen des Lahnfestivals Gegen den Strom vor.