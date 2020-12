Lahnstein

Eine dicke schwarze Rauchwolke, weithin sichtbar bis nach Koblenz und Braubach stieg am Dienstagmittag gegen 13 Uhr über Lahnstein auf: Das Nebengebäude des Wohnhauses in der Koblenzer Straße, direkt gegenüber des Globus-Baumarktes und nahe der Tankstelle, stand in Flammen. Um 12.56 Uhr ging die Alarmierung bei der Feuerwehr ein: „Gebäudebrand mit Menschrettung“. Einmal mehr ein erschreckendes Szenario, das die Einsatzkräfte erwartete.