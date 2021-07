Der Finanzzwischenbericht der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten lässt derzeit nicht erwarten, dass ein Nachtragshaushalt vonnöten ist. Dieser ist in der jüngsten VG-Ratssitzung in Miehlen vorgestellt worden. Einen kurzen Einblick in die bisherigen Verbesserungen und Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsansatz gab Johannes Koziol aus der Finanzabteilung der Verbandsgemeinde.