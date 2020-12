In einem Leserbrief äußerte sich vor Kurzem ein Mann aus Braubach kritisch zur Loreley. „Den im Internet beschriebenen ,Mythos Loreley' habe ich nirgendwo gefunden. Geblieben sind davon ein einsames Banner am Besucherzentrum und die Loreleystatue am Hafeneingang von St. Goarshausen“, schreibt der Mann, der auch die „schnurgerade Prachtstraße“ zur Spitze des Felsens offenbar nicht gut findet. „Und jetzt noch diese riesige Hotelanlage dazu“, heißt es zum Abschluss. Die Bezeichnung „Mythos Loreley“ erachtet er in seinem Schreiben als völlig fehl am Platz.