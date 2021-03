Wirtschaftlichkeitsgutachten für Gerätehaus in St. Goarshausen: So viel würde die neue Feuerwache kosten

Mehr als ein Jahr ist es nun her, als der Landesrechnungshof mit einem Schreiben an die Verwaltung, die Pläne für eine Feuerwache in der St. Goarshausener Forstbachstraße vom Tisch fegte. Die Kosten waren zuletzt mit rund 7 Millionen Euro beziffert worden. Per Notbremse wurde das Projekt gestoppt. Leidtragende: die Wehrleute in der Loreleystadt, die ein modernes Gebäude dringend benötigen. Die jüngste Sitzung des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses machte nicht nur weiter Hoffnung, sondern zeigte vielmehr, dass der Neubau an Fahrt aufnimmt – und ein Umzug der Einsatzkräfte in greifbare Ferne rückt.