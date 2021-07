Wird Bad Ems als Great Spa of Europe zum Welterbe erklärt? Entscheidung fällt am Samstag

Werden die elf Great Spas of Europe am kommenden Samstag zum Welterbe erklärt? Es wäre ein Meilenstein für die Stadt Bad Ems, für die gesamte Region (die nach dem Limes und dem Mittelrheintal damit das dritte Welterbe zählen würde) und auch für die Unesco selbst. Denn nie zuvor in der Geschichte der Organisation der Vereinten Nationen gab es einen vergleichbaren Antrag: Elf Städte aus sieben Ländern, alles berühmte und beliebte europäische Heilbäder, die ihre Hochzeit im 19. Jahrhundert hatten, kämpfen im Team um die gemeinsame Anerkennung als Welterbe.