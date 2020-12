Rhein-Lahn

Eine frisch gemähte Wiese Anfang Juni am Waldrand von Becheln im Taunus. Ein nicht so ganz mit der Sache vertrauter Wanderer erkennt schon etwas weiter vom Weg entfernt nur einen braunen Fleck. Der Naturfreund schaut etwas genauer hin, und der vermeintliche Maulwurfshügel duckt sich kleiner, und man glaubt, zwei Spitzen über dem grau-braunen Objekt zu erkennen. Genau so macht es die Wildkatze – und natürlich auch die Hauskatze: Sie duckt sich und wird so kaum noch wahrgenommen.