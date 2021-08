Zum zweiten Mal hat die Corona-Pandemie Rhein in Flammen einen Strich durch die Rechnung gemacht. An diesem Wochenende wäre das Spektakel über die Bühne gegangen, das auch zahlreiche Menschen aus dem Rhein-Lahn-Kreis gern erlebt hätten. In Lahnstein gibt es trotzdem viel Programm.