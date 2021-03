Rhein-Lahn

Wieder Corona-Infektionen in Kitas: Kindergärten in Lahnstein und Holzappel betroffen

Erneut sind zwei Kindertagesstätten im Rhein-Lahn-Kreis von Corona-Infektionen betroffen. In der Kita St. Barbara in Lahnstein und in der Kita Holzappel hat sich jeweils ein Kind mit dem Virus angesteckt. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt.