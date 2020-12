Lahnstein

So eine Sitzung dürfte der Fachbereichsausschuss 1 (Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur) der Stadt Lahnstein auch nicht alle Tage erleben: Nach nur wenigen Minuten in der „Zivilisation“ der Stadthalle brachen die Gremiumsmitglieder unter Leitung des Beigeordneten Sebastian Seifert zu einer Outdoor-Expedition in die Niederlahnsteiner „Wildnis“ auf – eine Ortsbegehung der Ruppertsklamm stand auf der Tagesordnung.