Rhein-Lahn

Am 16. März findet die Gläubigerversammlung der Katholischen Kliniken Lahn (KKL) mit den Standorten Hufeland-Klinik Bad Ems und Marienkrankenhaus Nassau vor dem Amtsgericht in Montabaur statt. Dies teilt Kerstin Schmidt-Gehring, die Leiterin Unternehmenskommunikation des Trägers Elisabeth Vinzenz Verbund (EVV), auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung war am 1. Februar 2020 eröffnet worden.