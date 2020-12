Lahnstein

Schon zu ihrer zweiten Ratssitzung in diesem Jahr kommen an diesem Donnerstag, 30. Januar, um 17 Uhr die Mitglieder des Stadtrats zusammen. Stand die Sitzung am 13. Januar unter dem Motto „Nachsitzen“ – der nachgebesserte Haushalt wurde verabschiedet – geht es nun mit der regulären Januar-Sitzung weiter. Thema in der Stadthalle ist unter anderem der Stadtumbau Oberlahnstein. Der interessanteste Tagesordnungspunkt folgt allerdings erst anschließend im nicht öffentlichen Teil: Der Käufer der Löhnberger Mühle möchte seine Pläne für das Industriedenkmal am Rheinufer vorstellen.