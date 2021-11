„Lieder und andere Worte“ verspricht der Titel der neuen Ausstellung des Künstlerhauses Schloss Balmoral, die am Freitag, 19. November, um 19 Uhr im „Made in Balmoral“ in der Römerstraße 27 eröffnet wird. Die Exponate sind im Rahmen von „Kur – Kunst des Reisens“ entstanden.