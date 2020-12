Braubach/Lahnstein

Am Sonntag, 15. März, wählen die Menschen in der Verbandsgemeinde Loreley ihren Bürgermeister für die kommenden acht Jahre. Unsere Zeitung stellt alle vier Kandidaten in einem Porträt vor. Bürgermeister Werner Groß (CDU) will die Geschicke am Mittelrhein auch die kommenden acht Jahre lenken.